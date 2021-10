Centralna Liga Juniorów: Efektowne zwycięstwo Stali Rzeszów z Wartą Poznań [ZDJĘCIA]

U18

Stal Rzeszów - Warta Poznań 5:1 (2:1)

Bramki: Polowiec, Okoń, Wojtyło, Musik dwie - Nęcka.

Stal: Ważny - Miłosz Kaczor, Marcin Kaczor, Paśko, Kuchnia, Polowiec, Bąk (60 Liszka), Opalski (75 Iwaniuk), Wojtyło, Krawczyk-Demczuk (60 Musik), Okoń (77 Drążek). Trener Maciej Tokarczyk.

Jak Stal Rzeszów wygrywa, to z przytupem. Poprzednio 5:1 pokonała Raków. Od tamtego meczu minął jednak miesiąc. - Patrząc na wyniki, to rzeczywiście nam nie szło, ale tak nie było. Brakowało nam pewnych szczegółów, by wygrywać. Te szczegóły dziś były i dzięki temu wygraliśmy 5:1 - mówi Maciej Tokarczyk, trener Stali.

Rzeszowianie tylko na początku meczu dali się zepchnąć do defensywy agresywnie grającym rywalom. Z czasem opanowali sytuację i jak mówi trener bardzo dobrze realizować założenia.

POZOSTAŁE WYNIKI: Legia Warszawa - Arka Gdynia 2:1 (0:0), Lech Poznań - SMS Łódź 0:0, Jagiellonia Białystok - Cracovia 2:3, Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 1:0, Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin 2:2; Gwarek Zabrze - Polonia Warszawa 0:4, Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2.