Centralna Liga Juniorów: Hat-trick piłkarzy Stali Rzeszów. Resovia na tarczy

U18

Wygrana Stali Rzeszów nad Wisłą Kraków to niespodzianka, ale bardzo zasłużona. Gracze z Małopolski, co prawda częściej przebywali przy piłce, ale rzeszowianie skutecznie utrudniali im rozgrywanie akcji, samemu w odpowiednim momencie przejmując inicjatywę.

- Muszę docenić mój zespół, bo chłopcy zostawili kawał zdrowia na boisku i to było kluczem. Byli gotowi, żeby się poświęcić i to był nasz motor napędowy. Do tego doszła realizacja założeń i mamy wynik - powiedział po meczu Maciej Tokarczyk, trener Stali.

Wisła Kraków - Stal Rzeszów 2:3 (1:1)

Bramki: Seweryn 36, Madembo 76 - Opalski 2, Wojtyło 48, Gawlak 87.

Stal: Ważny - Kaczor, Mazur, Paśko (85 Popiela), Wojtyło (71 Iwaniuk) - Kuchnia, Gawlak, Opalski, Mustafaev l (46 Michasiewicz) - Okoń (62 Bąk l), Musik l (85 Cieśla). Trener Maciej Tokarczyk.