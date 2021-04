Centralna Liga Juniorów: Komplet punktów juniorów starszych Stali Rzeszów i Resovii. Młodsi na tarczy

Rzeszowianie chcieli szybko odbić sobie to, co stracili i znów objąć prowadzenie, ruszyli do przodu, ale skutek był odwrotny. Motor wypunktował Stal kontrami. Trener Łukasz Cabaj stracił punkty i na jakiś czas Adriana Cieślę, który po zderzeniu z bramkarzem rywali doznał kontuzji kolana.

W środę rzeszowianie rozegrali mecz 7. kolejki. Ulegli na wyjeździe Koronie Kielce 1:2. Bramkę dla Stali zdobył w drugiej połowie Adrian Cieśla.

POZOSTAŁE WYNIKI: Hutnik Kraków - Wisła Kraków 4:1, Korona Kielce - Górnik Łęczna 5:1; Cracovia - TOP 54 Biała Podlaska 1:1.

W nast. meczu (1.05): Stal - Wisła.

Makroregion U19

Stal Rz. - Motor Lublin 2:1 (0:1)

Bramki: Wojtyło 57, 69 - Wędrocha 13.

Stal: Pęksa - Pirożyński, Walas, Peda, Mazur, Kuchnia, Kędzior, Musik (86 Małunow), Wojtyło, Ofiara, Płocica (55 Gawlak). Trener Maciej Tokarczyk.

Rzeszowianie w bardzo dobrym stylu wrócili do rywalizacji. Mimo że podopieczni trenera Macieja Tokarczyka przegrywali do przerwy 0:1, to po zmianie stron ambitnie walczyli do końca i spotkała ich za to nagroda. Dla zespołu z Lublina, to pierwsza porażka wiosną, wcześniej wygrali trzy spotkania z rzędu.