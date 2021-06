Centralna Liga Juniorów: Stal Rzeszów utrzymała się w U17. Trwa walka o U18 między Stalą, Resovią i Sandecją

U17 - gr. 4

Cracovia - Stal Rzeszów 1:2 (1:1)

Br. dla Stali: M. Popiela 45-karny, Opalski 57.

Stal: Dąbrowski - Drążek, Paśko, Cesarz (74 Mazur), Pitaś (64 Cząba) - M. Popiela, Opalski, Galara (60 Wanowicz) - Pempuś (65 Kądziołka), Okoń, Omuru. Trener Łukasz Cabaj.

Gdyby ten mecz wygrali gospodarze, to Cracovia już cieszyłaby się z awansu do półfinałów, a tak musi w ostatniej kolejce ograć Górnika Łęczna. Cieszy się za to Stal Rzeszów, która choć na boisku ustępowała swoim rówieśnikom z Krakowa umiejętnościami, to pod względem skuteczności była od nich lepsza.

Pierwsi do bramki z karnego trafili gospodarze, ale rzeszowian to nie załamało. Kontrowali i co jakiś czas stwarzali sobie sytuacje bramkowe. Wyrównał z karnego Popiela. W drugiej połowi po akcji z Omuru bramkę na 2:1 zdobył Opalski. Miejscowi mogli wyrównać, ale Dąbrowski obronił karnego.



POZOSTAŁE WYNIKI: Korona Kielce - Wisła Kraków 1:2, AP TOP 54 Biała Podlaska - Górnik Łęczna 0:0, Motor Lublin - Hutnik Kraków 3:1.