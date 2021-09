Centralna Liga Juniorów: Stal Rzeszów wysoko pokonała Raków Częstochowa. Pierwsza wygrana Resovii

Występująca w najstarszej grupie drużyna trenera Macieja Tokarczyka z meczu na mecz coraz lepiej sobie radzi w juniorskiej ekstraklasie. Podopieczni trenera Macieja Tokarczyka rozbili u siebie Raków Częstochowa 5:1.

Trzy tygodnie wcześniej na stadionie w Stalowej Woli Stal Rzeszów dostała na inaugurację tęgie lanie od Jagiellonii Białystok 2:6. Jak się okazuje, młodzi rzeszowianie błyskawicznie wyciągnęli wnioski i teraz to oni biją swoich przeciwników czterema bramkami.

- To była nasza pełna dominacja. Otworzyliśmy sobie ten mecz bardzo dobrze, utrzymywaliśmy się przy piłce i co najbardziej cieszy, to dużo konkretów z przodu, dobra gra z piłką i bez piłki. To daje największą satysfakcję i skutek tego jest taki. Do tego doszła dobra obrona i mamy