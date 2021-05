Centralna Liga Juniorów. Świetny weekend Stali Rzeszów. Dwa zwycięstwa i fotel lidera

W składzie Stali zabrakło na ten mecz m.in. snajpera Adriana Cieśli oraz kapitana drużyny Michała Opalskiego, którzy leczą kontuzje. Młodsi koledzy powołani na to spotkanie przez trenera jednak nie zawiedli, a bohaterem spotkania był 15-latek Szymon Salamon.

W nast. meczu (5.05): Stal – Górnik.

Makroregion U19 (grupa 4)

Garbarnia Kraków - Stal Rzeszów 2:3 (0:0)

Bramki dla Stali: Musik 74, Wojtyło 89, 90+3.

Stal Rz.: Pęksa – Kuchni, mazur, Pirożyński, Ofiara (60 Peda) - Walas, Gawlak, Mustafajew, Musik – Wojtyło, Kędzior. Trener Maciej Tokarczyk.

- W tym meczu było bardzo dużo walki. Naszym dużym pozytywem było bardzo dobre przygotowanie mentalne. Do 74. minuty przegrywaliśmy 0:2, ale wiara w zwycięstwo była do samego końca i spotkała nas za to nagroda – mówi Maciej Tokarczyk, trener rzeszowian.

Stal była w tym meczu pod ścianą, bo po dwóch bramkach Garbarnii wydawało się, że jest po wszystkim. Gol Musika dał jednak nadzieję rzeszowianom. Kluczowe okazały się jednak ostatnie minuty spotkania, w których dwa razy do siatki rywala trafiał Karol Wojtyło. Zwycięski gol „Papieża” padł w zamieszaniu podbramkowym i była to ostatnia akcja meczu, a Stal dzięki temu wskoczyła na fotel lidera.