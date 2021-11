Centralna Liga Juniorów. Trampkarze uratowali honor Podkarpacia. Stal Rzeszów dostała lanie od Lecha Poznań [ZDJĘCIA]

U18

Stal Rzeszów - Lech Poznań 1:7 (0:1)

Bramki: Musik 61-karny - Tomczyk 12, samobójcza 50, Dziuba 68, Czekała 70, Złoch 73, Zaręba 78, Karwacki 83.

Stal: Dąbrowski - Kuchnia, Mazur, Paśko (45 Ivaniuk), Ofiara (80 Wanowicz), Liszka (60 Krawczyk-Demczuk), Opalski, Bąk, Kuzio, Musik (75 Okoń), Mił. Kaczor. Tr. Maciej Tokarczyk.

Stalowcy mieli ewidentnie gorszy dzień, a rywal posiadając jakościowych graczy znakomicie to wykorzystał. Cień nadziei pojawił się w 61. minucie, gdy do siatki rywala z karnego trafił Musik, ale ostatnie pół godziny meczu, to już strzelecki popis ekipy z Wielkopolski.

POZOSTAŁE WYNIKI: Warta Poznań - Pogoń Szczecin 0:3; Zagłębie Lubin - Cracovia 1:0; Gwarek Zabrze - SMS Łódź 0:3; Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław 2:2; Polonia Warszawa - Arka Gdynia 1:2; Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2:2, Wisła Kraków - Legia Warszawa 17 listopada.