Centralna Liga Juniorów U17: Derby Rzeszowa nierozstrzygnięte. U15: Stal z kolejną wygraną

U17

W derbach faworyta nigdy nie ma i tym razem było podobnie. Po trzech kolejkach oba zespoły miały po tyle samo punktów i ostrzyły sobie pazurki na derby.

Lepiej to spotkanie rozpoczęła Resovia, która przez całą niemal pierwszą połowę przeważała i stwarzała sobie co rusz podbramkowe sytuacje. Najbliżej strzelenia gola był Dawid Pieniążek, ale choć potrafił znaleźć sobie dobrą pozycję, to miał spory problem ze wstrzeleniem się do bramki rywala. Udało się w 25. minucie. Najpierw Dawid dał ostrzeżenie, stemplując znak piłki na poprzeczce rywali, by jeszcze w tej samej minucie pokonać bramkarza Stali. Bramkarz Olko był praktycznie w tej części gry bezrobotny.

Resovia mogła zaliczyć znakomite otwarcie drugiej połowy, ale Oskar Sowa trafił w słupek. To się zemściło i chwilę potem było po 1. „Pasiaki” szybko odpowiedziały, ale prowadzenie nie dowiozły do końca. Z karnego w końcówce wyrównał Małek, choć Resovia protestowała, że ich bramkarz nie sfaulował rywala.