Centrum Medyczne "Medyk" z Rzeszowa chce szczepić Ukraińców przeciwko COVID-19 w mobilnych punktach

Osoby wjeżdżające z Ukrainy do Polski są objęte obowiązkową kwarantanną nawet jeżeli posiadają negatywny test w kierunku koronawirusa wykonany w kraju, z którego przybywają. Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny.

Na granicy z Ukrainą wciąż obowiązują ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.

Aktualnie granicę z Ukrainą można przekroczyć w Korczowej (ruch osobowy oraz towarowy), Medyce (ruch osobowy, w tym pieszy oraz towarowy) i Budomierzu (ruch osobowy oraz towarowy do 3,5 tony). Nadal zamknięte jest przejście graniczne w Krościenku. Nie kursują międzynarodowe pociągi osobowe z Ukrainy.

- Szczepienia obywateli Ukrainy już się odbywają w naszych punktach szczepień populacyjnych. Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień możemy szczepić obcokrajowców posiadających stały bądź tymczasowy pobyt na terenie RP, jak i osoby uczące się w szkołach na terenie naszego kraju. Szczepienia są darmowe. Mamy w planie także wykorzystanie mobilnych jednostek szczepień w naszych punktach wymazowych znajdujących się przy przejściach granicznych Ukrainy i Polski. Obecnie są to 4 punkty zabezpieczające Korczową, Medykę, Dorohusk, Hrebenne. Niebawem dojdą kolejne punkty

- powiedziała "Nowinom" Joanna Dobrzańska, koordynator ds. szczepień w Centrum Medycznym "Medyk" w Rzeszowie.

"Medyk" odnotowuje zakażenia wśród cudzoziemców

- To będzie jak filtr zabezpieczający kraj przez wniesieniem koronawirusa z zewnątrz. Już teraz w naszych punktach testowych przy granicy z Ukrainą wychwytujemy codziennie po kilka osób zakażonych. Osoby przyjeżdżające do pracy w Polsce też powinny być zaszczepione, co wzmocni naszą ochronę - powiedział dla Wirtualnej Polski dr Stanisław Mazur, prezes CM "Medyk".