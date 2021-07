Ceny materiałów rosną, a na Podkarpaciu buduje się coraz więcej mieszkań

W 2020 r. oddano do użytkowania 6003 nowe budynki mieszkalne – tak wynika z najnowszych danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Tym samym w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost o 10,7 proc., co w praktyce oznacza 580 domów więcej niż w 2019 r. Co ciekawe w miastach oddano do użytku 2052, a na wsiach 3951 nowych budynków mieszkalnych. W ogólnej liczbie nowo oddanych budynków mieszkalnych w kraju, udział województwa wyniósł 6,5 proc.

Jeśli chodzi o liczbę domów, to prym wiodą inwestorzy indywidualni, którzy oddali do użytkowania 5244 nowe budynki mieszkalne stałego zamieszkania. W miastach ich udział wyniósł dokładnie 2/3 czyli 66,6 proc., a na terenach wiejskich - 98,2 proc. Wszystkie budynki zrealizowane przez tę grupę inwestorów to budynki jednorodzinne.