Certyfikat doskonałości w zakresie kardioonkologii dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie

– To ogromne wyróżnienie dla naszego ośrodka - mówi dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, kardiolog, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Certyfikat doskonałości nobilituje szpital i stawia go o poprzeczkę wyżej w standardzie opieki kardioonkologicznej zapewnianej pacjentowi. Dodatkowo, dla mnie i dla uniwersytetu zwiększa szanse na uzyskanie finansowania planowanych od dawna projektów i dalszych badań naukowych, także z ośrodkami zagranicznymi.

Aby otrzymać certyfikat należało spełnić wiele kryteriów, między innymi: wykazać określoną liczbę publikacji, badań naukowych i działalność dydaktyczną z zakresu kardioonkologii, przedstawić program opieki kardioonkologicznej nad pacjentem onkologicznym podnoszący jakość jego leczenia. Składana aplikacja musiała pochodzić z danego ośrodka zarówno od kardiologa i jak onkologa (dr n. med. Janusz Rolski).

By móc starać się o certyfikat, zostało podpisane porozumienie KSW nr 1 z Uniwersytetem Rzeszowskim. Do zadań uczelni będzie należeć promowanie i rozwijanie działalności naukowej w kierunku kardioonkologii. Natomiast KSW nr 1 oprócz wspierania tych działań ma zapewnić infrastrukturę potrzebną do realizacji usług kardioonkologicznych u pacjentów onkologicznych.

Certyfikat doskonałości IC-OS Centers of Excellence Certification został przyznany po raz pierwszy w historii Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologicznego. Z Polski otrzymały go tylko 2 ośrodki. Certyfikat jest nadawany na 3 lata.