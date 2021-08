CH Plaza Rzeszów organizuje wakacyjną zbiórkę krwi. W najbliższą sobotę, w godzinach od 11 do 15

Akcja honorowego krwiodawstwa organizowana jest przy CH Plaza Rzeszów przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy oddziale rejonowym PCK w Rzeszowie. Do udziału zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pomocą innym. Wystarczy 7 sierpnia przyjść na parking przed wejściem głównym do Plazy (od strony al. Rejtana) i zgłosić się do specjalnego autobusu RCKiK. Akcja rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 15.

Informację o tym, która grupa krwi w tym momencie jest potrzebna najbardziej, można znaleźć na stronie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Podczas dotychczasowych akcji honorowego krwiodawstwa organizowanych przez CH Plaza Rzeszów udało się zebrać blisko 39 tys. ml krwi ratującej ludzie życie.

Chcesz oddać krew? Sprawdź, czy możesz!

Przed przystąpieniem do akcji należy pamiętać, że dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Zgłaszając się do oddania krwi bądź jej składników (osocza czy płytek krwi) trzeba mieć dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i numerem PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport).