Charytatywna akcja #AssecoDzieciom. 300 komputerów trafi do dzieci i młodzieży z Podkarpacia

Akcja #AssecoDzieciom skierowana jest do dzieci i młodzieży z całego Podkarpacia. Ma na celu wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów w dostępie do wiedzy i dalszej nauki. W odnalezieniu i weryfikacji potrzebujących, zdolnych dzieci pomogą Urząd Miasta Rzeszowa i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, a także Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Fundatorem komputerów jest firma Asseco Poland S.A. z Rzeszowa obchodząca 30-lecie swojej działalności. Internet zapewnia operator sieci komórkowej Plus.

- Asseco jest liderem cyfryzacji w Polsce i jednym z największych producentów oprogramowania w Europie. Firma powstała 30 lat temu w Rzeszowie i do dzisiaj jest silnie związana z regionem podkarpackim, gdzie mieści się jej centrala. Dlatego też w ramach obchodzonego w tym roku jubileuszu podjęliśmy decyzję o przekazaniu najbardziej potrzebującym uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w województwie podkarpackim 300 komputerów wraz z darmowym pakietem dostępu do internetu, który zafundowała sieć komórkowa Plus - mówi Marek Panek, wiceprezes Asseco Poland. - To dla nas bardzo ważne, aby wspierać rozwój młodzieży i walczyć z wykluczeniem cyfrowym.