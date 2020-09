Chcą, aby bulwary nad Sanem w Przemyślu znowu tętniły życiem. Społecznicy przygotowali ciekawą koncepcję [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Społecznicy najpierw przeprowadzili internetową sondę, dzięki której chcieli poznać opinie mieszkańców Przemyśla co do zagospodarowania bulwarów i ich potrzeby. Postanowili również nawiązać do historii, do czasów, gdy San tętnił życiem i przyciągał mieszkańców. Brzegi zostały podzielone na różne strefy, wypoczynkowe, rekreacyjne, wypoczynkowe, także dla osób niepełnosprawnych.