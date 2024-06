Chętnie korzystamy z Profilaktyki 40 Plus. Na Podkarpaciu wykonano 299 952 badania

Masz ukończone 40 lat? Skorzystaj z badań

Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, zaznacza, że program Profilaktyka 40 Plus trwa do 30 czerwca 2024 r., ale znane są plany Ministerstwa Zdrowia zmierzające do jego przedłużenia do końca 2024 roku. - Ponadto osoby, które ukończyły 40 lat, mogą wykonać badania ponownie, jeśli od ostatniego badania minęło co najmniej 12 miesięcy - dopowiada rzecznik.