Choinki, ryby, prezenty na świątecznym Podkarpackim Bazarku w Boguchwale. Podobna inicjatywa powstanie też w Sanoku?

Do naszej redakcji dotarły informacje o tym, że Podkarpacki Bazarek, oprócz Boguchwały, ma się odbywać jeszcze w Sanoku. Okazuje się, że coś w tym temacie się dzieje, ale nie jest to inicjatywa PODR.

- Skupiamy się na Podkarpackim Bazarku w Boguchwale. Ale jeżeli każde duże miasto chce zrobić coś podobnego u siebie, to my na pewno pomożemy. Mamy dostęp do różnych podmiotów, które byśmy zachęcili. Pomożemy każdemu, było zapytanie z Sanoka. Nie widzę problemu, żeby pomóc, ale to nie tak, że będziemy tworzyć następny bazarek - tłumaczy nam Robert Pieszczoch, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.