Ciało 18-latki w mieszkaniu przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie. 19-letni współlokator zmarłej z zarzutem zabójstwa

Próbował porazić paralizatorem pracownika stacji paliw w Czarnej koło Dębicy. Mężczyzna został złapany po kilku miesiącach

Wpadł do stacji paliw z paralizatorem w dłoni i zaczął krzyczeć, że to napad. Niczego nie ukradł, co więcej uciekł... rowerem. Policja szukała mężczyzny prawie 5 miesięcy. W końcu został zatrzymany. Grozi mu kara 12 lat więzienia.