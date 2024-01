Ciekawe trasy do spacerowania w woj. podkarpackim. Gdzie warto się wybrać w weekend 27 - 28 stycznia? 10 najlepszych tras

W woj. podkarpackim jest sporo ciekawych miejsc na spacer. Mamy dla Was 10 podpowiedzi. Możecie namówić przyjaciół lub rodzinę i razem poznawać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. podkarpackim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Ścieżki spacerowe w woj. podkarpackim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. podkarpackim, które inni wypróbowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 27 stycznia w woj. podkarpackim ma być od 2°C do 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 60% do 92%. W niedzielę 28 stycznia w woj. podkarpackim ma być od 0°C do 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 9% do 32%. 🌳 Trasa spacerowa: SANDOMIERZ – RELAKS NAD WISŁĄ Początek trasy: Tarnobrzeg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,22 km

Czas trwania spaceru: 44 min.

Przewyższenia: 12 m

Suma podejść: 20 m

Suma zejść: 20 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Sandomierz Masz dość zgiełku miasta i marzy Ci się relaks nad wodą? Istnieje niezawodny sposób, by ukoić zmęczony umysł – spokojny odpoczynek na łonie natury, w otoczeniu zieleni i przy szumiącym akompaniamencie Wisły. Z przystani w Starym Porcie wyruszysz w rejs Wisłą i nacieszysz oczy pięknymi panoramami królewskiego miasta. Kajakiem lub rowerem wodnym zwiedzisz zatoczkę, a w strefie aktywności rozegrasz mecz siatkówki plażowej. Jeśli preferujesz rozrywki intelektualne, zawsze możesz rozegrać partyjkę szachów na świeżym powietrzu, przy którymś ze stolików na wybrzeżu. Odpoczywając na bulwarach wiślanych, nie zapomnij także wstąpić do Sezonowej na naleśniki i orzeźwiającą lemoniadę!

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Czartowe Pole Początek trasy: Narol

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,37 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 1 186 m

Suma zejść: 1 188 m Roocik poleca tę trasę

Ciekawe miejsce, trasa przez rezerwat ok 1,5 km. W rezerwacie ruiny starej papierni z XVIII w. Początek trasy na niebieskiej ścieżce zaraz za parkingiem.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wołosate-Przeł.Bukowska-Rozsypaniec-Halicz-Krzemień-Bukowe berdo-Widełki Początek trasy: Ustrzyki Dolne

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,28 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 732 m

Suma podejść: 1 275 m

Suma zejść: 1 417 m Trasę dla spacerowiczów poleca Encholex Ponownienie trasy sprzed killu lat. Zostawiam auto w Wołosatym i idę żeby zdążyć na autobus z Widełek do Wołosatego o 13:58 (dodatkowa motywacja na tempo ;)

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: SANDOMIERZ – SPACER SŁODKA POKUSA Początek trasy: Tarnobrzeg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,6 km

Czas trwania spaceru: 52 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podejść: 60 m

Suma zejść: 58 m Spacerowiczom trasę poleca Sandomierz Kawa i ciasteczko to dla wielu osób codzienny zestaw obowiązkowy. Kawa lubi słodkości, a my kochamy jedno i drugie. Czym pachnie Królewskie Miasto? Jako pierwsza kojarzy się oczywiście szarlotka upieczona z jabłek z okolicznych sadów, jednak Sandomierz może zachwycić również innymi smakołykami, jak np. tradycyjnym sernikiem królewskim, naleśnikami w nietypowym wydaniu lub nowoczesnym deserkiem typu crème brûlée. Zapraszamy na wyjątkowy spacer słodkim szlakiem. Będzie nastrojowo, smacznie i zabawnie.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Z Huty Szklanej na św. Krzyż Początek trasy: Mielec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,35 km

Czas trwania spaceru: 47 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podejść: 97 m

Suma zejść: 2 m Mirekblagier poleca tę trasę

Miły bardzo łatwy spacerek. Podejście znakowane na 1,1 h swobodnie przechodzi się dużo szybciej. Zwłaszcza, że cały czas idzie się chodnikiem. Leniwi mogą wyjechać kolejką lub dorożką. Startujemy z parkingu w Hucie Szklanej. Parking ma zaplecze gastronomiczno-pamiątkarstkie oraz ładny plac zabaw dla dzieci. Droga prowadzi przez puszczę. Szybko wchodzimy na Łysiec zwany Łysą Górą, czy to tu czarownice zlatywały na swych miotłach, aby odbyć swe magiczne obrzędy? Ale sabat pod bokiem zakonników, coś tu nie pasuje. W każdym razie żadna ze spotkanych pań miotły nie miała. Na szczycie główną atrakcją jest klasztor z relikwią krzyża świętego i muzeum przyrodnicze. Warto zwiedzić klasztor, muzeum misyjne, kryptę Jeremiego Wiśniowieckiego, oraz polecam muzeum przyrodniczo leśne znajdujące się w dawnym więzieniu, które jeszcze wcześniej było klasztorem Benedyktynów. Po zwiedzaniu można się posilić, i odpocząć. W Hucie Szklanej warto zwiedzić osadę słowiańską. Spotka się tam kowala, zielarkę i innych rzemieślników opowiadających o swej pracy. Przydatne linki Przykładowe ceny na dzień 23 września 2012:

Parking 5zł

Muzeum misyjne wolne datki

Krypta Jeremiego Wiśniowieckiego 2zł ulgowy 1zł

Muzeum przyrodniczo leśne

Wystawa przyrodnicza 8zł ulgowy 6zł

Wystawa więzienie 2zł ulgowy 1zł

Osada Słowian 10zł ulgowy 8zł rodzinny 2+2 30zł Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlakiem Szumów Początek trasy: Narol

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,15 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 332 m

Suma zejść: 361 m Szymek84 poleca tę trasę

Większość trasy pokrywa się ze Szlakiem „Szumów” - jest to okrężny szlak pieszy o długości 17 km biorący swój początek w Suścu na stacji PKP i tam kończący swój bieg. Kierunek jego zwiedzania jest dowolny, jednak dla mniej wprawionych piechurów polecam zwiedzanie idąc na zachód. Istnieje wówczas możliwość skrócenia trasy do 12 km przy jednoczesnym obejrzeniu najciekawszych fragmentów. Szlak prowadzi przez atrakcyjny i bardzo popularny w Polsce rezerwat "Nad Tanwią". Powstał on w 1958 roku i obejmuje swym zasięgiem powierzchnię ok. 41 ha. Chroni najpiękniejsze fragmenty dolin rzeki Jeleń i Tanew wraz z seriami małych wodospadów. Na zakolu rz. Tanew w miejscowości Huta Szumy (dawniej Rebizanty) na odcinku 400 m znajduje się ich aż 24. Charakteryzują się regularnym położeniem, przeważnie wzdłuż prostych linii, poprzecznie do brzegu rzeki a od dźwięku spadającej wody nazywają je „szumami”.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: SANDOMIERZ – SPACER "HISTORIA NA SZKLE MALOWANA" Początek trasy: Tarnobrzeg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,96 km

Czas trwania spaceru: 39 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podejść: 45 m

Suma zejść: 44 m Sandomierz poleca tę trasę na spacer "Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej..."

Historyczny spacer pt. "Historia na szkle malowana" to wyjątkowy i nietypowy spacer po Sandomierzu. Podczas niego możesz podziwiać szklane tafle ze zdjęciami starych sandomierskich konstrukcji i ulic. Zaprezentowane są miejsca i budynki, których już nie ma albo na przestrzeni lat ich wygląd bardzo się zmienił – na szklanym obrazie zobaczysz ich pierwotną wersję. Atrakcja nawiązuje do dawnej tradycji przemysłu szklarskiego w Sandomierzu, a wykonaniem tablic zajęła się firma Pilkington – zakład produkujący szkło dla przemysłu budowlanego i motoryzacyjnego, który funkcjonuje w Sandomierzu już od 1995 roku. Odwiedź Królewskie Miasto i sprawdź naszą propozycję połączenia szkła z nutką historii !

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Tarnobrzegu

🌳 Trasa spacerowa: Przez Świętokrzyski Park Narodowy Początek trasy: Mielec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,15 km

Czas trwania spaceru: 10 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 364 m

Suma podejść: 850 m

Suma zejść: 755 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Venietvide Trasa przez Świętokrzyski Park Narodowy do Świętej Katarzyny przez Chełmową Górę i Nową Słupię czarnym a następnie czerwonym szlakiem. Wymaga podwiezienia samochodem do punktu startu, ale warto przejść przez puszczę z wielkimi modrzewiami na Chełmowej Górze.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Mielcu

🌳 Trasa spacerowa: II Leśny Bieg Do Źródeł - Nowiny Horynieckie 16km (16,7km) Początek trasy: Narol

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,73 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podejść: 261 m

Suma zejść: 258 m Trasę dla spacerowiczów poleca Kwlochaty

Dystans: ok. 16,7km

Czas trwania: ok 1:30 do 2:30 na spokojnie Nawierzchnia utwardzona. Malownicza przyjemna trasa, kilka podbiegów i zbiegów.

Przy rozpoczęciu trasy duży parking oraz możliwość napełnienia bukłaka czy butelki w miejscowym źródełku.

Woda pyszna, chłodzona polecam.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Przemasy na butach - Wokół Krynicy Początek trasy: Dukla

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,71 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 323 m

Suma podejść: 829 m

Suma zejść: 1 035 m Przemas74 poleca tę trasę na spacer . Kolejna łatwa trasa, tym razem w okolicach Krynicy.

Startujemy z ul. Słotwińskiej w Krynicy i po krótkim marszu asfaltem a potem szeroką bitą drogą wchodzimy na żółty szlak i idziemy nim przez dłuższą chwilę w górę. Reszta trasy jest lekka i łatwa. Jedyne większe podejście czekało nas pod Górę Parkową (jednakże nie udało nam się na nim zasapać). Po zjedzeniu pokaźnej porcji lodów na szczycie zeszliśmy alejkami spacerowymi z Góry Parkowej do centrum Krynicy i wróciliśmy do miejsca startu. Zapraszamy na: Nawiguj

Korzyści wynikające ze spacerowania

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Sprawdź górskie szlaki Podkarpacia

Podkarpackie kryje w sobie niesamowite atrakcje, które zachwycą każdego podróżnika. Bieszczady to perełka turystyczna, przyciągająca odwiedzających z całej Polski. Kolejnym pasmem górskim, które potrafi zachwycić jest Beskid Niski, mniej oblegany, oferuje dzikie i spokojne zakątki dla poszukiwaczy ciszy. Podkarpackie zamki to kolejne skarby regionu, gdzie Zamek w Łańcucie zachwyca swoją historią i architekturą. Krasiczyn, Przemyśl, Baranów Sandomierski, Sobień i Kamieniec to kolejne magiczne miejsca, które czekają na odkrycie. Nie można zapomnieć o stolicy województwa – Rzeszowie. Pełen atrakcji, zrelaksowany Rzeszów z pewnością urzeknie każdego. Zobacz, jakie atrakcje znajdziesz nad jeziorem Solińskim.