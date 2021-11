Ciekawy napis odkryty na ścianie XV-wiecznego dawnego budynku klasztornego Bożogrobców w Przeworsku [ZDJĘCIA]

O odkryciu poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu.

- W partii wydłużonej, tynkowanej płyciny poniżej, gzymsu wieńczącego elewację, zauważono prześwitujące litery o gotyckim kroju. Odsłonięto napis w języku łacińskim i odczytano następująco „Benedic domine domum istam et omnes habitantes in illa sitque in ea sanitas humilitas sanctitas castitas virtus victoria fides spes et caritas"