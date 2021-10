Co dalej z Podkarpackim Centrum Zdrowia Dziecka? Inwestycja warta około 400 mln zł ma powstać do końca 2026 roku

Do konkursu zostało dopuszczonych 10 biur architektonicznych – wszystkie, które się zgłosiły (8 z siedzibą w Polsce, po jednym z Francji i Estonii).

Konkurs jest dwuetapowy – pierwszy etap obejmuje złożenie przez uczestników opracowań studialnych, a drugi, do którego zostanie zakwalifikowanych 5 uczestników – prac realizacyjnych.

W I połowie lutego 2022 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu, a zwycięzca zostanie zaproszony do negocjacji na wykonanie projektu. Aktualnie planowany termin wykonania projektu to III/IV kwartał 2023 r. Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy, a budowa miałaby zakończyć się do końca 2026 roku.

Koszty inwestycji są ogromne i wynoszą 400 mln zł, a potencjalnym źródłem finansowania jest Krajowy Plan Odbudowy - projekt zgłoszony do KPO przez Województwo Podkarpackie.