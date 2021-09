Co niedzielę można pobiegać z trenerem w kolbuszowskim lesie

Jest to druga edycja treningów na terenach Lasów Państwowych pod nazwą “Trenuj w lesie – BiegamBoLubię LASY”. Treningi w nadleśnictwie Kolbuszowa organizowane są co niedzielę do 19 grudnia br. na terenie ścieżki edukacyjnej Białkówka w kompleksie leśnym Nowa Wieś k. Kolbuszowej. Co niedzielę o godz. 10 na wszystkich chętnych będzie czekać na początku ścieżki przy drodze Kolbuszowa - Trześń trenerka fitness. Trenerka poprowadzi rozgrzewkę, później wszyscy pobiegną ścieżką do lasu. Wspólne bieganie potrwa ok. 2 godzin.

Ścieżka „Białkówka” znajduje się w Nowej Wsi w pobliżu Kolbuszowej. Dotrzeć na nią można jadąc z Kolbuszowej około 5 kilometrów w kierunku Trześni. Tuż przy drodze w lesie znajduje się tablica kierująca na parking i początek ścieżki. Do parkingu przylega „zielona klasa”. Znajdują się w niej stoły, ławki, miejsce na ognisko oraz tablice przyrodnicze. Ustawiono również dużą tablicę informującą o przebiegu tras. Dłuższą pętlę liczącą około 4 km oznaczono kolorem zielonym. Można ją pokonać w ciągu dwóch godzin.