Co skrywa zapora wodna w Solinie? Monumentalna konstrukcja wciąż zachwyca [ZDJĘCIA]

Jednym z niezwykłych elementów tej konstrukcji są umieszczone co 15 metrów fugi oszczędnościowe. W zaporze spełniają ważną funkcję. Woda, która próbuje przedostać się pod zaporę, wypływa właśnie do fugi. Dzięki czemu nie podmywa materiału skalnego i nie osłabia tym samym konstrukcji zapory. Puste miejsce między ścianami wzmacnia całą konstrukcję. Zapora nie byłaby bowiem wytrzymała będąc jednolitym tworem betonowym. Wszystko działa na zasadzie plastikowej rurki, która również jest pusta w środku, ale trudniej ją złamać niż pręt.

To, co znajduje się za zaporą w Solinie, czyli zbiornik ponad pół miliarda m3 wody to nic innego, jak magazyn energii. Energia potencjalna takiego źródła, poprzez zrzut wody na wirnik turbiny, zamieniana jest w energię mechaniczną. I poprzez sprzężenie wirnika z generatorem, wytwarzana jest energia elektryczna. Inaczej mówiąc, turbinę generatora, która w elektrowni węglowej napędza para z kotłów, tutaj napędza woda płynąca z górnego do dolnego zbiornika. W razie nagłych przerw w dostawie energii z innych źródeł, elektrownia wodna w Solinie jest w stanie uruchomić produkcję prądu w ciągu zaledwie 3 minut.