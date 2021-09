Coraz młodsi mężczyźni i coraz więcej kobiet wstępuje na Podkarpaciu do terytorialsów

Rzecznik prasowy WOT płk Marek Pietrzak zapowiada, że na koniec tego roku WOT osiągnie liczbę 32 tys. żołnierzy.

- Cieszy nas fakt dużego zainteresowania służbą młodych osób, warto przy tym zauważyć, że 8 proc. naszych żołnierzy to uczniowie szkół średnich, a 19 proc. to studenci. Co trzeci nasz żołnierz ma wyższe wykształcenie. Kobiety stanowią już blisko 19 proc. żołnierzy naszej formacji, jest to współczynnik zdecydowanie wyższy niż w wojskach operacyjnych – informuje płk. Pietrzak.