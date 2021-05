Coraz więcej podkarpackich szpitali przywraca porody rodzinne, ale nie wszędzie z powodów lokalowych jest to możliwe

W dniu przyjęcia do porodu naturalnego pacjentki mają wykonywany test antygenowy. Taki sam musi przejść również osoba towarzysząca. Rodzice mogą być razem podczas trwania porodu i do 2 godzin po nim. Po przewiezieniu świeżo upieczonej mamy na oddział położniczy, tata jest proszony o opuszczenie placówki.

Grzegorz Materna, dyrektor Szpitala Miejskiego w Rzeszowie mówi, że także mają plany, by odblokować porody rodzinne za około dwa, trzy tygodnie. Tłumaczy, że póki co zalecenia konsultantów krajowych perinatologii mówią o tym, że w przypadku porodów rodzinnych wymogiem jest indywidualny węzeł sanitarny na sali, gdzie pacjentka rodzi. Niestety, oni tego nie posiadają, podobnie jak inne publiczne placówki. Ten sam problem lokalowy ma rzeszowski KSW nr 1 przy Szopena, dlatego również czeka ze wznowieniem porodów rodzinnych, choć chciałby to zrobić.

- Osoba towarzysząca może przebywać na oddziale do dwóch godzin po porodzie - przypomina Paweł Bugira, rzecznik prasowy szpitala, w którym podczas pandemii mogły rodzić zarówno panie z dodatnim, jak i ujemnym wynikiem testu na koronawirusa, bo oddział ginekologiczno - położniczy został do tego odpowiednio przystosowany. - Odwiedzin na razie nie ma, ale bliscy przez personel mogą podać kobiecie potrzebne jej rzeczy.

- Musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją. Ważne, by nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni od terminu porodu - czytamy na stronie placówki. - Przy przyjęciu do szpitala, podlega tym samym procedurom, co rodząca: ma sprawdzaną temperaturę, musi wypełnić ankietę epidemiologiczną. Po wejściu do sali porodowej dezynfekuje ręce, cały czas ma założoną maseczkę i fartuch ochronny. Po 2 godzinach od zakończenia porodu, osoba towarzysząca niezwłocznie musi opuścić szpital. W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego, nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.

W Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie porody rodzinne także są już możliwe. W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle podobnie. Słyszymy, że tu mąż może wejść na salę nie od samego początku, ale w drugim okresie porodu, kiedy już wiadomo, że lada moment dzieciątko pojawi się na świecie. Jak w innych placówkach, pozostaje przy mamie i maluszku maksymalnie do 2 godzin.