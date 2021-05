Cudowne obrazy Maryi na Podkarpaciu. Tu od lat Matka Boża wysłuchuje modlitw wiernych

Sanktuaria maryjne na Podkarpaciu. Cudze chwalicie, swego nie znacie

Na Podkarpaciu (a ściślej: na terenie diecezji rzeszowskiej) istnieje kilkanaście sanktuariów maryjnych. Wiernym dobrze znane są m.in. te:

w Dębowcu (Matki Bożej Pojednawczej Grzeszników)

w Rzeszowie (Matki Bożej Wniebowziętej)

w Lipinkach (Matki Bożej Wniebowziętej).

Katolicy pokonują nierzadko setki kilometrów, by dotrzeć do słynących łaskami figur lub obrazów przedstawiających Matkę Bożą. Nie trzeba jednak wybierać się daleko, by pomodlić się przed cudownym obrazem Maryi – takie wizerunki mamy także na Podkarpaciu, choć nie wszystkie z nich są dobrze znane wiernym.

Cudowne obrazy Maryi na Podkarpaciu

Październik to w Kościele katolickim miesiąc szczególnie poświęcony Maryi i modlitwie różańcowej. To, jak odmawiać różaniec nie jest skomplikowane, a zawsze warto robić to przed figurą lub obrazem mającym przypominać nam Matkę Bożą. Może to będzie okazją do odwiedzenia któregoś z kościołów, w których znajdują się wyjątkowe wizerunki Maryi?