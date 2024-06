Cyberświat w świecie biznesu: świetlana przyszłość czy zagrożenie?

- W pierwszym półroczu obecnego roku 2,6 polskich przedsiębiorstw padło ofiarą cyberataku metodą ramsomwere – wyliczał. – Jeśli ktoś pomyśli, że to mało, to dodam, że w sumie około 130 tysięcy firm. Tymczasem Polska jest teraz na trzecim miejscu spośród krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę różnego rodzaju cyberataków. To prawie półtora miliona tygodniowo.