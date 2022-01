Czad zaatakował w Przemyślu. W kamienicy na Rynku tlenkiem węgla mogło się podtruć nawet 5 osób

Jedna osoba uskarżała się na ból głowy. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Podjęto decyzję o transporcie pięciu osób do szpitala na badania.

- W mieszkaniu przebywało pięć osób w tym dwoje dzieci. Pomieszczenia ogrzewane były piecem kaflowym. Miernik tlenku węgla, który posiadali ratownicy, potwierdził obecność czadu. Strażacy wygasili piec, przewietrzyli mieszkanie i wydali zakaz palenia do czasu kontroli kominiarskiej - powiedział bryg. Grzegorz Latusek, rzecznik Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

Tlenek węgla. Czad to cichy zabójca

Tlenek węgla może pojawić się wszędzie tam, gdzie znajdują się urządzenia wytwarzające płomień. Nawet kuchenka gazowa, przy odpowiednim zbiegu okoliczności, potrafi stworzyć zagrożenie. Tlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu, w większych dawkach śmierć przez uduszenie.