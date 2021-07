Czarna. Uwaga na niedźwiedzie. Wójt gminy Bogusław Kochanowicz wnioskuje o płoszenie drapieżnika

15 lipca RDOŚ wydał decyzję zezwalającą na płoszenie drapieżnika. Zostały też wprowadzone działania prewencyjne ze strony urzędu.

- Informujemy, że zostały wprowadzone działania prewencyjne zmierzające do nakłonienia osób -w szczególności turystów - do odpowiedniego zachowania mającego na celu nie prowokowanie zwierzęcia – czytamy w komunikacie Urzędu Gminy.

Jako negatywne postawy i praktyki wskazano wyrzucanie odpadów organicznych, które wabią niedźwiedzie do posesji i kontenerów na śmieci, a także niewrzucanie odpadów do pojemników do tego przeznaczonych. W związku z powyższym prosimy o segregację śmieci oraz wrzucanie ich do odpowiednich pojemników.