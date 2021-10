Czarny protest w policji na Podkarpaciu. Pracownicy cywilni chcą zarabiać więcej

Czarny Protest Pracowników Policji to ogólnopolska akcja. Oddolna, organizowana poza związkami zawodowymi. Zaczęło się od facebookowej grupy, to tam ludzie z całej Polski "skrzyknęli się" i ruszyli z akcją. W piątek 8 października pracownicy cywilni przyszli do pracy ubrani na czarno, to ma być symbol sytuacji, w jakiej są i znak, że nie chcą dłużej czekać. Strojem i plakatami chcą zwrócić na siebie uwagę rządzących i dowódców. Tak było m.in. w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu.

Pracownicy cywilni stanowią około 20 procent wszystkich zatrudnionych w policji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pominęło ich, przyznając podwyżki "mundurowym" pracownikom policji.