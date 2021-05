Czeki na blisko 20 milionów dla Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego z Ministerstwa Edukacji

W piątek minister edukacji złożył na ręce dra hab. Sylwestera Czopka, rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego czek na ponad 7 milionów zł na "projekty realizowane inwestycji związanych z działalnością naukową". Mają zostać za to kupione m.in. mikroskopy spektrometry, czy aparatury do rejestracji prac badawczych, które trafią do konkretnych laboratoriów w poszczególnych kolegiach uczelni. Oprócz tego do UR trafi ponad 200 tys. na "projekty w ramach programu "Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje". Z tego samego programu, prawie 300 tys., otrzymała Politechnika Rzeszowska. Zaś za ponad 11 m.in. uczelnia ma rozbudować serwerownię.