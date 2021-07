Czepkowanie świeżo upieczonych pielęgniarek z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 50 adeptek pielęgniarstwa odebrało czepki i dyplomy [ZDJĘCIA]

- To bez wątpienia dla państwa wyjątkowy dzień i czas ogromnej nadziei na to, by spełniły się państwa marzenia. Nie wyobrażam sobie, by wybrać ten zawód, wyjątkowo trudny, wyjątkowo odpowiedzialny. W którym etyka zawodowa, oddanie pacjentom i budowanie relacji z pacjentem to podstawowe elementy wykonywania tego zawodu - powiedziała podczas uroczystości Mariola Zajdel-Ostrowska, dyrektor departamentu ochrony zdrowia i polityki społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.