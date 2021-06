Część firm z Podkarpacia też dłużej czeka na płatności i płaci z opóźnieniem

– Kryzys spowodowany pandemią Covid-19 sprawił, że zdecydowanie spadła siła nabywcza Polaków – 45 proc. osób w naszym kraju doświadczyło spadku dochodów. Mogłoby się więc wydawać, że luka płatnicza powinna być największa w sektorze B2C, ale to właśnie konsumenci są najbardziej rzetelnymi płatnikami. Niepokojąco wysoka luka płatnicza jest w sektorze B2B. To skutek trwającej ponad rok pandemii. Wiele firm w naszym kraju szczególnie tych z sektora MŚP, zaczęła mieć problem z zachowaniem płynności finansowej. Aby utrzymać się na rynku, przedsiębiorstwa opóźniają zapłatę faktur. Niestety, w ten sposób firmy, które nie otrzymują zapłaty za dostarczone towary i usługi, po pewnym czasie same zaczynają mieć problem z bieżącym finansowaniem swojej działalności. Nierzadko same stają się dłużnikami – komentuje Dariusz Sikora, ekspert Intrum.

- Wiele firm mając kłopoty finansowe nie płaci swoim kontrahentom. Jednak szczególnie niepokojące są zachowania firm, które mają pieniądze, ale niepotrzebnie wydłużają terminy płatności tłumacząc to “trudnymi czasami”. Takie działanie hamuje rozwój gospodarczy. Jeśli firma X zamówiła surowce lub materiały i dostarczyła swoim odbiorcom wykonane z nich produkty, do tego zapłaciła pensje pracownikom i podatki fiskusowi, to jeśli nie otrzyma zapłaty, to wpada w kłopoty i w konsekwencji zaczyna też zalegać swoim dostawcom. Aby przetrwać musi wziąć kredyt, co jest dodatkowym kosztem lub nawet ograniczyć własną działalność – tłumaczy ekonomista.