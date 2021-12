Część z policjantów z Podkarpacia nie dostała nagród finansowych. Dlaczego? Grzegorz Anton

Po 6 grudnia, a więc dniu, w którym wypłacano nagrody nastroje wśród części policjantów nie są najlepsze Fot. Krzysztof Kapica/zdjęcie ilustracyjne

Podkarpaccy policjanci 6 grudnia spodziewali się nagród finansowych, na które środki przeznaczyła Komenda Główna Policji. Średnio na etat wychodzić miało 4086 zł. Część z policjantów ich nie dostała. Problem może dotyczyć nawet kilkuset policjantów. Ci twierdzą, że to kara za to, że byli na zwolnieniach lekarskich we wrześniu, podczas protestu policjantów.