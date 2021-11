Czeski RegioJet dostał zgodę na uruchomienie bezpośrednich pociągów z Przemyśla do Wiednia

Kursować miałaby jedna para pociągów dziennie. Znany jest rozkład jazdy.

Z Przemyśla pociąg odjeżdżać będzie o godz. 20.45. Na trasie do czeskiego Bohumina zatrzyma się tylko na stacjach Rzeszów (godz. 21.38-21.40), Tarnów (godz. 22.24-22.26), Kraków (godz. 23.25-23.30), Czechowice-Dziedzice (godz. 1.25-1.26). Na tych stacjach będzie jedynie możliwość wejścia do pociągu.

Następnie skład pojedzie przez czeskie Bohumin, Ostrawę, Hodonin, Bratysławę i dotrze do Wiednia.

Z Wiednia pociąg wyruszy o godz. 21.07. Do Krakowa dojedzie o godz. 4.50, do Tarnowa o godz. 5.54, do Rzeszowa o godz. 6.38, a do Przemyśla dotrze o godz. 7.40. Na tych stacjach w Polsce pasażerowie będą mogli tylko wysiąść.