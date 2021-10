Czwarta fala koronawirusa na Podkarpaciu. Do szpitali trafiają prawie wyłącznie osoby niezaszczepione

Jak wygląda sytuacja w szpitalach na Podkarpaciu? Okazuje się, że gdybyśmy byli praktycznie wszyscy zaszczepieni, to na oddziałach z ciężkim przebiegiem choroby Covid-19 leżałoby zaledwie kilka procent obecnego stanu pacjentów.

- Wśród pacjentów z Covid-19 ok. 96 proc. stanowią osoby niezaszczepione - tłumaczy dr n. o zdr. Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.

- Często są to osoby schorowane, leżące, które nie wychodzą z domu. Świadczy to o tym, że musiały się zarazić od kogoś z domowników. Najczęściej rodziny tych pacjentów to również osoby niezaszczepione. Analizując przebieg czwartej fali można zauważyć, że tylko kilka procent chorych to osoby zaszczepione. Z reguły przechodzą oni chorobę dużo łagodniej niż te, które się nie zaszczepiły. Zazwyczaj są to też osoby starsze obciążone chorobami współistniejącymi z obniżoną odpornością - dodaje.