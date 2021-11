Czy imigranci z Białorusi ruszą przez Bieszczady? W Internecie pojawiła się mapa z nowym szlakiem Norbert Ziętal

Mapa, która pojawiła się w twitterowym wpisie białoruskiej telewizji Nexta. Archwium/Nexta Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W Internecie pojawiła się mapa z zaznaczonym, rzekomo nowym szlakiem dla imigrantów zgromadzonych na Białorusi. Ma on prowadzić z tego kraju, przez Ukrainę, Słowację do Austrii, lub przez Czechy do Niemiec. Pytani przez nas eksperci mają wątpliwości co do przydatności takiej mapki i raczej wskazują na amatorskie wykonanie.