Czy Matej Zagar zastąpi Vaclava Milika? Transferowe przymiarki Cellfast Wilków Krosno

Zagar, który nie miał zbyt dobrego sezonu w barwach Falubazu Zielona Góra (średnia biegopunktowa niespełna 1,7). Spadł z tą drużyną do 1 ligi oraz wypadł z Grand Prix. Teraz stanął pod murem, bo kluby PGE Ekstraligi, nie kwapiły się z jego zatrudnieniem, zwłaszcza, że ma wysokie wymagania finansowe. Zagar, który przez nieprzerwanie przez 15 lat ścigał się w polskiej ekstrakasie, otrzymał od zielonogórskiego klubu konkretną i – jak stwierdził trener Piotr Żyto - dobrą ofertę, ale jej nie przyjął. Liczył na angaż w Arged Malesie Ostrów Wielkopolski, beniaminku ekstraligi, ale najwyraźniej klub z Ostrowa ma inną koncepcję składu. No i te wysokie wymagania finansowe… W takie sytuacji 38-letni Słoweniec podobno jeszcze bardziej spuścił z tonu i jego przyjście do Wilków stało się bardziej realne. Jak bardzo, okaże się wkrótce. Jeżeli nie do Krosna, to Zagar, który w sezonie 2008 jeździł w Stali Rzeszów, może trafić do Startu Gniezno, który zrezygnował z Fevina Fajfera.

Vaclav Milik wciąż czeka na konkretny ruch prezesa Grzegorza Leśniaka. Vaszek w sobotę będzie się ścigał na torze w Pardubicach w barwach zespołu Czech w międzynarodowym test meczu Czechy - Nice Team w ramach Nice Challenge. Co ciekawe, w zespole Nice Team powalczy Andrzej Lebiediew.

Gdzie będzie jeździł Patryk Wojdyło?

Na żużlowych forach ważnym tematem, a dla Wilków Krosno szczególnie ważnym, jest kwestia przyszłej przynależności klubowej Patryka Wojdyły. Zawodnik ten swoją jazdą i wynikami awansował w rankingu U-24 w 1 lidze na wysoką pozycję i chciałby go mieć w swoim składzie niejeden klub z zaplecza PGE Ekstraligi. Przede wszystkim Wilki chcą, by Wojdyło nie szukał szczęścia w innych miastach, tylko nadal jeździł w Krośnie, które dwa lata temu podało mu rękę, za dobre, lepsze niż w tym roku, pieniądze. Jeszcze większą kasą mamią tego zawodnika inni. Bardzo ciężka sprawa z ciągiem dalszym Wojdyły w Wilkach. Podobnie jak z Janem Kvechem, który ma ważny kontrakt w Zielonej Górze, ale jest jednym z trzech zawodników w tej drużynie w formacji U24, a więc może otrzymać zgodę na transfer. Tylko czy akurat do Krosna, bo gdyby Wilki pozyskały Zagara, stałyby się poważnym rywalem zielonogórzan do walki o czołowe pozycje?...