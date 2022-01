Czy nadal będą leczyć chorych na raka w brzozowskiej hematologii? Jest szansa na koniec kryzysu kadrowego

Ordynator oddziału dr n. med. Jacek Krzanowski poinformował w piątek Nowiny, że nadal trwają rozmowy z dyrektorem brzozowskiego szpitala, które powinny zakończyć się do końca stycznia. Rysujące się porozumienie zakłada tymczasowe rozwiązanie kryzysu obsadowego na tym oddziale.

– Prawdopodobnie powróci pani doktor, która już nie pracuje u nas od końca roku, wcześniej była na zaległym urlopie. Dwóch rezydentów czasowo nas wspomoże. Zostaną oni oddelegowani z innego oddziału naszego szpitala, w którym robią specjalizację. Ale to nie są hematolodzy, może zechcą u nas robić częściowo staż z chorób wewnętrznych. Ponadto przeszedłby na etat z innego oddziału brzozowskiego szpitala jeden lekarz, który kończy specjalizację z chorób wewnętrznych. Czyli dwa etaty o umowę o pracę plus tymczasowa pomoc rezydentów. Dla nas są to dodatkowe ręce do pracy, które będziemy chcieli wykorzystać – mówi doktor Jacek Krzanowski.