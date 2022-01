Czy Rosja po raz kolejny zaatakuje Ukrainę? "Ustępowanie Rosji to najgorszy scenariusz"

Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą około 80 tysięcy uzbrojonych żołnierzy, wycofuje z Ukrainy dyplomatów i ich rodziny, dokonała też cyberataku na portale ukraińskich ministerstw. Z kolei Wielka Brytania wysyła naszym wschodnim sąsiadom broń defensywną. Będzie wojna?

Niczego wykluczyć nie można, ale na pewno cała ta sytuacja jest częścią gry Rosji, której celem jest powrót do tzw. wielkiej Rosji, czyli pozycji mocarstwowej, na równi z Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Rosja nie ma takiego potencjału gospodarczego jak te dwa kraje, dlatego musi swoją pozycję mocarstwową osiągać przez czynniki zbrojne, konfrontacyjne i napięcia polityczne. I właśnie eskalacja jest jednym z najsilniejszych środków, który daje jej możliwość osiągania swoich celów politycznych i dlatego Kreml je wykonuje. Ale w przeciwieństwie do Korei Północnej, Rosja musi co pewien czas uwiarygadniać to straszenie eskalacją. Dlatego doszło do inwazji na Gruzję, aneksji Krymu i inwazji na Donbas, ale stąd też rosyjskie wojska w Syrii, wagnerowcy w całej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Należy się zatem potencjalnie spodziewać także i złych scenariuszy. Bardzo istotna jest tutaj odpowiedź Zachodu. Strategia nigdy nie jest czymś, co jednoznacznie określa cele, które chcemy osiągnąć – jest elastyczna i zależy od uwarunkowań. Jeśli Zachód będzie umiejętnie grał w tę wielką szachownicę z Rosją, to Kreml nie dokona żadnych kolejnych kroków…