Czy rzeszowski Ratusz stać na podwyżki dla pracowników z płacami minimalnymi? Wkrótce się okaże

Przy okazji uchwały w sprawie zmian budżetowych Jerzy Jęczmienionka z PiS apelował do prezydenta, by rozważył podwyżki dla pracowników miejskich żłobków, którzy zarabiają najniższą krajową. Mateusz Szpyrka z PiS przypomniał, że w połowie roku złożyli taki wniosek i dostali odpowiedź, że trwa analiza budżetu.

- Ci ludzie są oddani, zaangażowani, są z dziećmi w rzeczywistości covidowej i dobrze byłoby uwzględnić ich ciężką pracę - podkreślał.

Radny Robert Kultys z PiS zwrócił uwagę, że problem płacy minimalnej jest szerszy.

- W małych firmach, które zatrudniają po kilka, kilkanaście osób do zrozumienia jest sytuacja, w której szef wiąże koniec z końcem i płaci najniższe stawki. Natomiast urząd miasta to jedna z największych firm w Rzeszowie, zatrudniająca bodajże 4,5 tys. pracowników. Punktem honoru powinno być, by jak najmniej osób dostawało najniższe pensje - ocenił.