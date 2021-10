Czy tereny zielone przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie również zostaną zabetonowane?

Zupełnie przeciwnie do drugiego z dostępnych narzędzi, którymi są krytykowane za destrukcyjny wpływ na wygląd miasta i wygodę w nim życia, decyzje administracyjne o Warunkach Zabudowy tzw. WZ-tki. Bez prawnego powiązania z polityką przestrzenną Gminy (Studium Przestrzenne) służą one nie dobru jej mieszkańców, ale satysfakcji ekonomicznej inwestorów budowlanych. Wydawane w ciszy urzędniczych gabinetów i uprawomocniane bez zbędnego rozgłosu maję tę biznesową zaletę, że pozwalają wycisnąć z terenu inwestycyjnego największą możliwą powierzchnie sprzedażową mieszkań, bez rozwagi nad tym co znajduje się wokół takiego terenu.

W polskim prawodawstwie istnieją dwa główne sposoby na zagospodarowywanie otaczającej nas przestrzeni. Pierwszym jest Studium Przestrzenne i powstające w oparciu o jego zapisy Plany Miejscowe, których Rzeszów ma najmniej w Polsce. Ze względu na specyfikę swojego przeprowadzenia, związaną nie tylko z koniecznością wyłożenia planu do publicznego wglądu przed wprowadzeniem w życie jego zapisów, ale i współudziałem Rady Miasta w jego uchwaleniu, daje on lokalnej społeczności wiedze na temat tego co planowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie ich domostw a także możliwość pełnego uczestnictwa w procesie kształtowania ładu przestrzennego.

Czy WZ-tki można poskromić?

Do tej pory władze Rzeszowa starały się nas mieszkańców usilnie przekonać, że nie jest to możliwe. Jak jednak pokazuje niedawny przykład mieszkańców z ulicy Spacerowej nie jest to wcale takie oczywiste. Podpierając się orzeczeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zawieszającego wszystkie 12 postępowań „WZ-tkowych” jakie dotyczą tej ulicy, okazuje się, że są w naszym mieście obszary co do, których istnieje obowiązek uchwalenia planu miejscowego, a wszystkie wnioski o wydanie WZ-tek, które dotyczą takich terenów, powinny, zgodnie z literą prawa, zostać zawieszone aż do momentu w którym wejdzie w życie właściwy takiemu obszarowi plan miejscowy. Szczegółową definicje tego typu miejsc zawiera obowiązujące w naszym mieście od 2000 r. Studium Przestrzenne i załącznik nr 50 do niego.