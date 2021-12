Czy w Bieszczadach powstanie lotnisko? Burmistrz Ustrzyk Dolnych chce pod ten cel przejąć część gminy Bircza

Rada Miejska Ustrzyk Dolnych podjęła niedawno uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic. Dotyczy przejęcia części terenów gminy Bircza w powiecie. przemyskim. Powodem takiej decyzji jest chęć wybudowania portu lotniczego z wykorzystaniem lądowiska w miejscowości Krajna - Wola Korzeniecka.

Gmina chce przyłączenia miejscowości Krajna i działki położonej w obrębie Woli Korzenieckiej. Znajduje się tam pas startowy - lotnisko.

Jak zapowiada Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych, mógłby tam powstać port lotniczy, który przyczyniłby się do rozwoju regionu. Obecnie z pasa o długości około 1200 metrów korzysta Hotel Arłamów. Mogą tam lądować awionetki i samoloty czarterowe do 100 osób na pokładzie. Lądowisko powstało na terenie byłego lotniska Krajna. Figuruje w ewidencji lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego od 2012 r. Do roku 1990 należało do kompleksu rządowego ośrodka wypoczynkowego w Arłamowie. Lądowały tam samoloty przywożące dostojników państwowych i partyjnych oraz ich gości. Formalnym zarządcą terenu jest Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.