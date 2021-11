Czy właściciel psa Nero, czworonoga którego życie uratowali inspektorzy OTOZ, poniesie karę? Proces zbliża się do końca

Proces w Sądzie Rejonowym w Krośnie to pokłosie interwencji, jaką w na początku roku przeprowadzili w Głowience wolontariusze krośnieńskiego inspektoratu OTOZ Animals. Pies, którego zabrali mieszkańcowi tej miejscowości, był na granicy życia i śmierci: strasznie zaniedbany, wychudzony, wyłysiały. Organizm czworonoga wyniszczyła choroba i pasożyty. Cierpienia wywołane świądem doprowadziły do samookaleczeń.

Ani właściciel psa, ani też pozostali domownicy nie zawozili czworonoga do weterynarza, żeby go leczyć. Owczarek Nero mieszkał na podwórku, uwiązany przy nieocieplonej budzie, bez odpowiedniego dostępu do jedzenia i wody.

OTOZ zajął się jego leczeniem, zgłosił też sprawę do prokuratury. Ta ustaliła, że pies był trzymany w warunkach zagrażających zdrowiu. Miał anemię, zanik mięśni, zapalenie jamy ustnej, problemy stomatologiczne, zapalenie skóry i ucha, alergię.