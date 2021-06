Damian Socha oficjalnie pożegnany przez kolegów z Igloopolu Dębica

- Damian to szczególna postać dla naszego klubu. Prawie całą swoją karierę poświęcił Igloopolowi. Kilka razy awansował z nim do 4 ligi, zdobył wiele ważnych bramek – mówi Bogdan Mita, działacz Igloopolu. -Ale przede wszystkim to wzór dyscypliny i pracowitości. Tego młodsi zawodnicy powinni się od niego uczyć. Teraz jest w innym klubie, ale chyba tęskni za Igloopolem, bo czasem widzę go, jak biega na wale.

Socha jest wychowankiem Igloopolu, ale po ukończeniu wieku juniora trafił do Sanovii Lesko, a potem do Stali Sanok, bo dębicki klub nie posiadał wówczas drużyny seniorów. Do macierzystego klubu wrócił w sezonie 2003/04 i pozostał do końca 2020 roku.