Dariusz Kaszowski, trener Rawlplug Sokoła Łańcut: Liczyliśmy na finał, ale nie ma rozczarowania

- Trudno na ten moment coś powiedzieć na ten temat. Jak już wspomniałem, czekają nas ważne rozmowy ze sponsorami, które dadzą nam odpowiedź na to, jakim budżetem będziemy dysponowali i wtedy dopiero możemy spokojnie przechodzić do rozmów z zawodnikami odnośnie przyszłego sezonu

- przyznaje coach łańcuckiego zespołu.

Warto dodać, że w minionym sezonie na żadnym meczu w Łańcucie niestety nie mogli pojawić się kibice. - Nie ma co ukrywać, że fani są dużą częścią naszego budżetu - mówi Dariusz Kaszowski. - Trzeba zauważyć, że właściwie z wpływów biletowych jesteśmy w stanie w 2/3 opłacić sędziów. Jest to więc dla nas bardzo ważny zastrzyk finansowy. Na pewno tego zabrakło, ale na szczęście można powiedzieć, że wzorcowo sobie z tym poradziliśmy. Były jakieś tam obniżki, które wyszły w trakcie sezonu jeśli chodzi o nasz budżet, to poradziliśmy sobie z tym, jak powiedziałem, wzorowo i na dzień dzisiejszy jesteśmy bez żadnych zaległości finansowych, wszystko na bieżąco płacimy. Cieszy nas to bardzo, że kolejny sezon z rzędu jesteśmy w pełni wypłacalnym klubem i z tą myślą będziemy też wchodzili w następny sezon. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy budować zespół, który będzie nie słabszy niż w tym roku. Wracając jeszcze do kibiców, to chciałbym im również podziękować za wsparcie, które od nich otrzymywaliśmy, bo choć nie mogli być na meczach, to wiem, że śledzili nasze spotkania za pośrednictwem internetowych transmisji na platformie tvcom - podsumowuje trener Rawlplug Sokoła Łańcut.