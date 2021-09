Dawno tego nie było! 7 medali mistrzostw Polski zapaśników ZKS Stal Rzeszów oraz zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej

Oto zdobywcy medali IMP dla ZKS Stal - srebrne: Daniel Budyka (kategoria 57 kg); Jakub Mendrala (92 kg); Kamil Kościółek (+125 kg); brązowe: Grzegorz Bigdoń (65 kg); Anatolii Khudyckyi (70 kg); Tomasz Kościółek i Mateusz Nowak (97 kg). Daniel Budyka do tej pory miał na koncie osiem medali w kategoriach młodzieżowych, w niedzielę sięgnął po srebro IMP wśród seniorów. Tato, jego trener też się cieszył.

Gospodarzom sukcesów i świetnej organizacji czempionatu gratulował m.in. Andrzej Supron, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego. Co ciekawe, ten były znakomity zawodnik pierwszy złoty medal mistrzostw Polski w swojej bogatej karierze zdobył 50 lat temu w Rzeszowie. Przypomniała to Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa i wręczyła z tej okazji szefowi polskich zapasów bukiet róż. Prezes Supron wraz z innymi członkami zarządu PZZ wręczył sześciu byłym zawodnikom Stali i działaczom zapasów brązowe odznaki związku. Warto wiedzieć Rzeszów po 33 latach znów by ł stolicą polskich zapasów. Po raz ostatni finały indywidualnych mistrzostw Polski odbyły się w stolicy Podkarpacia 1 maja 1988 roku w hali ROSiR. Przypomniał ten fakt Stanisław Surdyka, były świetny zawodnik, obecnie prezes Podkarpackiego Okręgowego Związku Zapaśniczego w Rzeszowie.