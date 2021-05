Dębica: klasa O,A,B. Czarnovia sensacyjnie przegrała u siebie z Kolorado

Czarna – Wola Chorzelowska 1:2 (0:1) D. Bałut 52 – Błażejewski 65, Rachwał 73;

Ocieka – Stal III 0:7 (0:6) Kramarz 1, 3, Krzysztofik 14, Buczek 25, Pyryt 33, Ogiba 44, Czop 83;

Trześń – Majdan Królewski 3:1 (1:0) Maziarz, K. Szymański, M. Dopart – Tęcza;

Chemik – Radomyśl Wielki 3:2 (3:1) Jezuit 17, 36, 42 – Szewczyk 4, 55;

Głowaczowa – Golemki 2:0 (0:0) J. Bielański 56, F. Bielański 67;

Czermin – Wolica Piaskowa 0:0;

Chorzelów – Zagorzyce 2:3 (0:1) Peret 65, 74 – Chudyba 51, 59, H. Róg 21-k.;

Podborze – Smoczanka 2:2 (1:1) P. Bielik 7-k., H. Kulpa 88 – Niemczuk 41, 78.

Klasa A

**

W meczu na szczycie Team pewnie pokonał Paszczyniaka, dzięki czemu poprawił komfort czołowemu duetowi, który ma już dziesięć punktów przewagi nad trzecią drużyną. We Frysztaku do przerwy pachniało niespodzianką, ale kwadrans po wyjściu z szatni wystarczył, by faworyt odwrócił losy meczu. W derbach gminy Żyraków hat-trick Kamila Depowskiego przesądził o zwycięstwie nad lokalnym rywalem. Na wielkie strzelanie zapowiadało się w Łopuchowej. W pierwszych dziesięciu minutach padło tam trzy bramki, ale na tym się skończyło.