Deblowe Mistrzostwa Polski dla ekipy Podkarpacie Przemyśl

Deblowe Mistrzostwa Polski były rozgrywane w tym roku po raz pierwszy w historii. Odbyły się w Boguszowie-Gorce. Para z Przemyśla w finale pokonała mocny zespół z Wrocławia z Tomaszem Winklerem i Krystianem Kisielem w składzie. Ten drugi, to m.in. drużynowy mistrz Polski i świata, a także wielokrotny indywidualny medalista krajowego czempionatu i jeden z lepszych graczy na świecie.

Turniej nie zaczął się najlepiej dla ekipy z Przemyśla, bo od porażki w 1 rundzie grupowej z duetem z Lublina. Mimo to Knaziowi i Sobile udało się awansować do 2 rundy grupowej. Tu również, zaczęli od przegranej, ale była, to ich ostatnia porażka w tych zawodach. W play-off zrewanżowali się m.in. parze z Lublina, z którą przegrali na początku, a w finale nie dali szans utytułowanym rywalom.