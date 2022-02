Desant do Jasionki elitarnej amerykańskiej dywizji sprawia, że jesteśmy bezpieczni?

- W dodatku, jeśli słyszymy takie typowe imperialistyczne jakby można rzec zapędy Władimira Putina, prezydenta Rosji do podbijania innych niezależnych, suwerennych, demokratycznych krajów, to także na pewno zatrważa - kontynuuje gen. bryg. rez. dr hab. inż. Tomasz Bąk. - Podobnie, jak jego oświadczenie, że jeśli doszłoby do konfliktu, to nie wyklucza użycia broni jądrowej. Zatem to są już naprawdę poważne sprawy i komunikaty.