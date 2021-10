Developres Bella Dolina gotowy na twardy bój w Bydgoszczy z Pałacem. Cel - czwarte zwycięstwo. Mogą jednak wystąpić trudności

Bydgoszczanki po wyjazdowym zwycięstwie ze Stalą Bielsko-Biała do meczu z naszym zespołem podejdą w dobrych humorach. - Dziewczyny zagrały z wielkim zaangażowaniem, szczególnie w końcówkach setów, nie poddały się i ograniczyły liczbę błędów - mówił trener Piotr Matela. - Jeśli tak będzie dalej, to są w stanie powalczyć z każdym rywalem. Cały czas się zgrywamy, bo zespół jest nowy i każdy musi się w nim odnaleźć. Z każdym kolejnym meczem powinno być coraz lepiej - dodaje.

- Nasz cel w tym meczu jest taki sam, czyli zwycięstwo i to się nigdy nie zmieni, niezależnie z kim byśmy nie grali. W tym spotkaniu będzie trochę inna sytuacja, ponieważ przyzwyczailiśmy się do tego, że trzy ostatnie mecze rozegraliśmy w domu, przy własnych kibicach. Teraz czekał nas daleki wyjazd na trudny teren. Odkąd bowiem pamiętam nigdy podczas meczów wyjazdowych w Bydgoszczy nie grało nam się łatwo - komentuje Bartłomiej Dąbrowski, drugi trener rzeszowskiego zespołu. - Praktycznie wszystkie mecze kończyły się wynikiem 3:2. Także teraz spodziewamy się ciężkiego pojedynku, ale jesteśmy do niego przygotowani i podchodzimy bardzo pozytywnie - kontynuuje.